Без белья и с бантиками: Лопес вышла на красную дорожку в «платье мести» и встретилась с другом Аффлека

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно подала на развод с Беном Аффлеком, появилась на премьере фильма «Неукротимый». Продюсером картины стал сам Аффлек в паре с давним другом и коллегой Мэттом Дэймоном, а его пока ещё нынешняя жена исполнила в картине одну из ведущих ролей. Об этом пишет NDYV.