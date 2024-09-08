Без белья и с бантиками: Лопес вышла на красную дорожку в «платье мести» и встретилась с другом Аффлека
Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в откровенном «платье мести»
Певица Дженнифер Лопес вышла в «платье мести» на красную дорожку. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo
Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно подала на развод с Беном Аффлеком, появилась на премьере фильма «Неукротимый». Продюсером картины стал сам Аффлек в паре с давним другом и коллегой Мэттом Дэймоном, а его пока ещё нынешняя жена исполнила в картине одну из ведущих ролей. Об этом пишет NDYV.
Не желая пересекаться с супругой Аффлек пропустил премьеру своего фильма. Тем временем Деймон без проблем посетил Международный кинофестиваль в Торонто, где не упустил шанс сфотографироваться с женой лучшего друга.
Стоит отметить, что Лопес для мероприятия выбрала эффектное платье от Tamara Ralph. Наряд без нижнего белья вызвал в Сети бурное обсуждение. Его даже прозвали «платьем мести». Фанаты считают, что Дженнифер продемонстрировала Бену, что он многое потерял.
Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей. В августе певица подала на развод. Сам Аффлек времени даром не теряет и уже закрутил новый роман.