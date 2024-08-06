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6 августа, 16:20

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали общаться, и это мешает им развестись

TMZ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не общаются

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA

Кризис в отношениях голливудских звёзд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продолжает набирать обороты. Как сообщает TMZ, бывшие супруги перестали общаться друг с другом.

По данным издания, певица и актёр не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет процедуру их развода. Известно, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество — их выставленный на продажу за 68 миллионов долларов роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Если бывшим возлюбленным не удастся прийти ни к каким соглашениям, то дело дойдёт до суда.

Кстати, на днях папарацци заметили Дженнифер без обручального кольца. По данным Daily Mail, певица осматривала особняки в Лос-Анджелесе и не скрывала отсутствие самого главного украшения на своей руке.

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Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.

Наталья Демьянова
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