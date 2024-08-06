Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали общаться, и это мешает им развестись
TMZ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не общаются
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA
Кризис в отношениях голливудских звёзд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продолжает набирать обороты. Как сообщает TMZ, бывшие супруги перестали общаться друг с другом.
По данным издания, певица и актёр не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет процедуру их развода. Известно, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество — их выставленный на продажу за 68 миллионов долларов роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Если бывшим возлюбленным не удастся прийти ни к каким соглашениям, то дело дойдёт до суда.
Кстати, на днях папарацци заметили Дженнифер без обручального кольца. По данным Daily Mail, певица осматривала особняки в Лос-Анджелесе и не скрывала отсутствие самого главного украшения на своей руке.
Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.