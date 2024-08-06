Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали общаться, и это мешает им развестись

По данным издания, певица и актёр не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет процедуру их развода. Известно, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество — их выставленный на продажу за 68 миллионов долларов роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Если бывшим возлюбленным не удастся прийти ни к каким соглашениям, то дело дойдёт до суда.