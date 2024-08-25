Ещё женатый на Лопес Аффлек закрутил новый роман

Голливудскую звезду Бена Аффлека на фоне слухов о его расставании с певицей Дженнифер Лопес заметили в компании новой пассии. Как пишет газета Daily Mail, ею оказалась 36-летняя Кэтлин Кик Кеннеди, которая является дочерью американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

По данным инсайдеров, это может говорить о новом романе 52-летнего деятеля киноискусств. Представительницу семьи Кеннеди застукали вместе с Аффлеком в отеле Beverly Hills.