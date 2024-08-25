Ещё женатый на Лопес Аффлек закрутил новый роман
Daily Mail: Актёр Бен Аффлек закрутил роман с представительницей семьи Кеннеди
Актёр Бен Аффлек и его возможная новая возлюбленная Кэтлин Кик Кеннеди. Обложка © ТАСС / АР / Ashley Landis / Zuma / Nancy Kaszerma
Голливудскую звезду Бена Аффлека на фоне слухов о его расставании с певицей Дженнифер Лопес заметили в компании новой пассии. Как пишет газета Daily Mail, ею оказалась 36-летняя Кэтлин Кик Кеннеди, которая является дочерью американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.
По данным инсайдеров, это может говорить о новом романе 52-летнего деятеля киноискусств. Представительницу семьи Кеннеди застукали вместе с Аффлеком в отеле Beverly Hills.
Помимо того, актёра вместе с Кэтлин Кик Кеннеди видели в других популярных среди знаменитостей местах. Стоит отметить, что пока ещё остаётся неизвестным, есть ли романтические отношения между Аффлеком и представительницей знаменитой в политических кругах США семьи.
Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей. В то же время некоторые заграничные издания уточняли, что Аффлек и Лопес не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет процедуру их развода.