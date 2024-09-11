Двойник актёра Гослинга с позывным Бегущий попал в «Миротворец»
Двойник Гослинга попал в базу «Миротворца» как «российский военный преступник»
Отредактированная фотография Райана Гослинга, появившаяся на украинском сайте «Миротворец» и оригинальное фото актёра. Обложка © myrotvorets.center / Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency
На украинском сайте «Миротворец» появилась карточка двойника известного канадского актёра Райана Гослинга. На данном ресурсе он указан как российский военный преступник Родион Тимофеевич Гослов, погибший в боях под Курском.
Карточка с изображением актёра Райана Гослинга на сайте украинского «Миротворца». Фото © Скриншот myrotvorets.center
На сайте указано, что Гослов является сотрудником ФСБ и участником «российско-белорусской военной агрессии против Украины». Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Примечательно, что позывной двойника актёра — Бегущий. Напомним, что Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме 2017 года «Бегущий по лезвию 2049».
К настоящему моменту ошибка на сайте украинского ресурса устранена, а фотография Гослинга удалена.
Ранее в базу сайта "Миротворец" добавили нардепа Украины Марьяну Безуглую. Руководство сайта вменяет парламентарию осознанные попытки расколоть гражданское общество Незалежной, распространение информации, содержащей гостайну и якобы использовавшейся Российской Федерацией для достижения стратегических целей в рамках специальной военной операции.