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10 сентября, 21:01

Двойник актёра Гослинга с позывным Бегущий попал в «Миротворец»

Двойник Гослинга попал в базу «Миротворца» как «российский военный преступник»

Отредактированная фотография Райана Гослинга, появившаяся на украинском сайте «Миротворец» и оригинальное фото актёра. Обложка © myrotvorets.center / Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Отредактированная фотография Райана Гослинга, появившаяся на украинском сайте «Миротворец» и оригинальное фото актёра. Обложка © myrotvorets.center / Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

На украинском сайте «Миротворец» появилась карточка двойника известного канадского актёра Райана Гослинга. На данном ресурсе он указан как российский военный преступник Родион Тимофеевич Гослов, погибший в боях под Курском.

Карточка с изображением актёра Райана Гослинга на сайте украинского «Миротворца». Фото © Скриншот myrotvorets.center

Карточка с изображением актёра Райана Гослинга на сайте украинского «Миротворца». Фото © Скриншот myrotvorets.center

На сайте указано, что Гослов является сотрудником ФСБ и участником «российско-белорусской военной агрессии против Украины». Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Примечательно, что позывной двойника актёра — Бегущий. Напомним, что Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме 2017 года «Бегущий по лезвию 2049».

К настоящему моменту ошибка на сайте украинского ресурса устранена, а фотография Гослинга удалена.

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Оксана Попова
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