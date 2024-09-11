Двойник актёра Гослинга с позывным Бегущий попал в «Миротворец»

На украинском сайте «Миротворец» появилась карточка двойника известного канадского актёра Райана Гослинга. На данном ресурсе он указан как российский военный преступник Родион Тимофеевич Гослов, погибший в боях под Курском.

На сайте указано, что Гослов является сотрудником ФСБ и участником «российско-белорусской военной агрессии против Украины». Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Примечательно, что позывной двойника актёра — Бегущий. Напомним, что Гослинг сыграл одну из главных ролей в фильме 2017 года «Бегущий по лезвию 2049».