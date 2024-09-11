Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:30

Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР

Вы наверняка знаете большинство картин, украшающих фильмографию любимых актёров. А что насчёт съёмок, которые они не почтили своим присутствием?

У каждого из нас есть любимые актёры, за которыми мы можем бесконечно наблюдать в известных картинах. Но отслеживание всех их работ — сложная задача, особенно когда фильмография некоторых артистов больше похожа на телефонный справочник! Вы точно знаете главные появления этих легенд — а слабо назвать фильм, где они не снимались? Являетесь ли вы случайным зрителем или киноманом, этот тест станет для вас увлекательным путешествием по культовым (и не очень) советским фильмам.

Для того чтобы запоминать даже эпизодические роли актёра, необходимы намеренность и внимательность. Прокачивайте эти навыки и испытывайте себя в других наших тестах: отгадайте 6 советских актёров ПО ГЛАЗАМ — эта задача по силам только Шерлоку-киноману. Также читайте про 5 актрис СССР, которых обожала вся страна, хотя они не были красотками.

5 иностранных фильмов, которые так полюбились в СССР, что теперь кажутся своими
5 иностранных фильмов, которые так полюбились в СССР, что теперь кажутся своими
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Черединцев Валентин, ИТАР-ТАСС

Василиса Тихонова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров