Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР

У каждого из нас есть любимые актёры, за которыми мы можем бесконечно наблюдать в известных картинах. Но отслеживание всех их работ — сложная задача, особенно когда фильмография некоторых артистов больше похожа на телефонный справочник! Вы точно знаете главные появления этих легенд — а слабо назвать фильм, где они не снимались? Являетесь ли вы случайным зрителем или киноманом, этот тест станет для вас увлекательным путешествием по культовым (и не очень) советским фильмам.