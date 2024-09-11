Кристина Орбакайте рассказала главную мечту бежавшей из России Пугачевой: зачем та хочет вернуться?

Кристина Орбакайте, живущая сейчас за границей, недавно поделилась мечтой своей матери, Аллы Пугачёвой. В интервью Кристина отметила, что их московский дом остаётся для звёзд важным местом, куда тянет, несмотря на долгую разлуку. Оказавшись вдали от родины, семья осознала, что именно Москва по-прежнему остаётся тем местом, где хочется быть.

Главная мечта Примадонны и её семьи

Почему Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Орбакайте рассказала, что и её мечта, и мечта матери — это не просто желание увидеть родные места. Речь идёт о возвращении в семейный дом, где всё ещё живы воспоминания и есть ощущение стабильности. По словам артистки, они с матерью скучают по дому, который стал частью их жизни, несмотря на переезд в другую страну.

«Мы очень хотим вернуться в Москву, — говорит Кристина. — Не на праздник, а просто чтобы побыть дома, где всё своё. Это наша главная мечта сейчас». Это желание стало общей целью для всей семьи, и домочадцы надеются, что однажды смогут собраться вместе в московском доме, не дожидаясь каких-то особых поводов.

Почему Алла Пугачёва уехала из России

Зачем Алла Пугачёва уехала из России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

В 2022 году Алла Пугачёва и её супруг, иноагент Максим Галкин*, уехали из России, что стало громким событием. Примадонна открыто высказала своё несогласие с политикой власти после начала СВО и уехала вместе с мужем. По её словам, решение покинуть Россию было непростым, но она чувствовала, что не может оставаться в стране, с которой у неё возникли серьёзные разногласия. Критика военных действий в России вызвала бурную реакцию как среди поклонников, так и среди оппонентов. Тем не менее уехать не значит оборвать все связи с родиной. Алла Пугачёва продолжает надеяться, что однажды сможет вернуться и снова увидеть своих близких и друзей в России.

Здоровье Аллы Пугачёвой на 11 сентября: возраст берёт своё

Последние новости о здоровье Примадонны: как оно влияет на планы Пугачёвой. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Хотя Пугачёва всегда старалась поддерживать активный образ жизни, возраст даёт о себе знать. На 11 сентября её здоровье остаётся стабильным, но артистка всё реже появляется на публике, а выступления уже не входят в планы. В последние годы Алла Борисовна предпочитает более спокойный образ жизни, уделяя больше времени семье и отдыху. Но есть вероятность, что Пугачёва приедет в Москву на короткое время, чтобы провести время с семьёй. Пока же она остаётся за границей, где обустроила свою жизнь в новом для себя окружении.

Алла Пугачёва: мечта о возвращении в Москву. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Несмотря на переезд, Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва не скрывают, что их сердца по-прежнему остаются в Москве. Возвращение в семейный дом — это не только воспоминания о прошлой жизни, но и попытка восстановить связь с родными местами и близкими людьми.