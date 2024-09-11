«Невероятные эмоции»: Александр Ревва трогательно рассказал об удивительном звонке от Маслякова

Среди тех, кто сегодня пришёл проститься с Александром Масляковым, был и шоумен Александр Ревва. В беседе с Life.ru комик подчеркнул, что КВН для него перестал существовать с уходом из жизни телеведущего.

Александр Ревва заявил, что с уходом Александра Маслякова КВН для него исчез. Видео © Life.ru

По словам певца, в последний раз он общался с Масляковым-старшим несколько лет назад. Тогда легендарный телеведущий впервые позвонил актёру и позвал его в жюри КВН. Артист опешил от одного факта такого звонка.