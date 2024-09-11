«Невероятные эмоции»: Александр Ревва трогательно рассказал об удивительном звонке от Маслякова
Александр Ревва: С уходом Маслякова КВН для меня исчез
Среди тех, кто сегодня пришёл проститься с Александром Масляковым, был и шоумен Александр Ревва. В беседе с Life.ru комик подчеркнул, что КВН для него перестал существовать с уходом из жизни телеведущего.
Александр Ревва заявил, что с уходом Александра Маслякова КВН для него исчез. Видео © Life.ru
По словам певца, в последний раз он общался с Масляковым-старшим несколько лет назад. Тогда легендарный телеведущий впервые позвонил актёру и позвал его в жюри КВН. Артист опешил от одного факта такого звонка.
«Он мне сам позвонил. Говорит: «Алло, это Саша? Это Масляков». Он мне впервые звонил! Я отношусь к таким людям, как к большой силе! И этот человек звонит мне, мелкому актёришке. Это невероятные эмоции. Я, когда узнал новость [о смерти], у меня потекли слёзы», — поделился Ревва.
Как сообщал Life.ru, Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым проходит в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.
Life.ru