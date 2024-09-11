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11 сентября, 09:24

Мы все — дети КВН: Мизулина призналась, что улыбка Маслякова навсегда в её сердце

Мизулина заявила, что улыбка Маслякова навсегда останется в её сердце

Глава Лига безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на прощании с Александром Масляковым отметила, что улыбка легендарного ведущего КВН навсегда останется в её памяти. Она добавила, что Александр Васильевич воспитал несколько поколений молодёжи в нашей стране.

«Мы все — дети КВН. И, конечно, Александр Васильевич воспитал не одно поколение молодёжи в нашей стране. Для меня навсегда в памяти его улыбка, его юмор, его радость. Они навсегда в моём сердце», — сказала Мизулина.

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Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым проходит сегодня, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.

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Life.ru

Никита Никонов
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