Мы все — дети КВН: Мизулина призналась, что улыбка Маслякова навсегда в её сердце

Глава Лига безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на прощании с Александром Масляковым отметила, что улыбка легендарного ведущего КВН навсегда останется в её памяти. Она добавила, что Александр Васильевич воспитал несколько поколений молодёжи в нашей стране.

«Мы все — дети КВН. И, конечно, Александр Васильевич воспитал не одно поколение молодёжи в нашей стране. Для меня навсегда в памяти его улыбка, его юмор, его радость. Они навсегда в моём сердце», — сказала Мизулина.