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11 сентября, 09:49

SHAMAN прибыл на прощание с Александром Масляковым

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл на прощание с телеведущим Александром Масляковым, которое проходит сегодня, 11 сентября, в Москве. Артист нёс букет белых роз.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл на прощание с телеведущим Александром Масляковым. Видео © Life.ru

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Напомним, легенды КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября. Он скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание с Масляковым проходит в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Попрощаться с легендарным телеведущим приехали в том числе многие известные кавээнщики.

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Александра Вишнякова
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