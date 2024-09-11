SHAMAN прибыл на прощание с Александром Масляковым
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл на прощание с телеведущим Александром Масляковым, которое проходит сегодня, 11 сентября, в Москве. Артист нёс букет белых роз.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл на прощание с телеведущим Александром Масляковым. Видео © Life.ru
Напомним, легенды КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября. Он скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание с Масляковым проходит в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Попрощаться с легендарным телеведущим приехали в том числе многие известные кавээнщики.
Life.ru