«У него особенная улыбка»: «Двойник» Путина приехал на церемонию прощания с Масляковым

«Замечательный человек. Знаете, вот сейчас на прощании, там висит такой большой портрет его, где он улыбается. И у него такая была особенная улыбка, если вы заметили. Такая добрая, у него был очень хороший юмор, был всегда добрый. Никогда не было злой иронии и сарказма», — говорит Грачёв.