«У него особенная улыбка»: «Двойник» Путина приехал на церемонию прощания с Масляковым
Дмитрий Грачёв на прощании заявил, что в юморе Маслякова никогда не было зла
Пародист, актёр и участник КВН Дмитрий Грачёв, особо известный по роли президента РФ Владимира Путина, прибыл в концертный зал «Планета КВН», чтобы проститься с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Он выразил тёплые слова в адрес усопшего, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
Дмитрий Грачёв на прощании с Александром Масляковым. Видео © Life.ru
«Замечательный человек. Знаете, вот сейчас на прощании, там висит такой большой портрет его, где он улыбается. И у него такая была особенная улыбка, если вы заметили. Такая добрая, у него был очень хороший юмор, был всегда добрый. Никогда не было злой иронии и сарказма», — говорит Грачёв.
Также на церемонию прощания приехали дрессировщики братья Запашные, экс-хоккеист Владислав Третьяк, телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин. Напомним, Александр Масляков скончался на 83-м году жизни от рака лёгких, с которым активно боролся несколько лет. В последние полгода здоровье главного кавээнщика сильно ухудшилось. Тёплые слова со сцены сказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего.
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