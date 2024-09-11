«Помогал стране улыбаться»: Эрнст со сцены вспомнил Александра Маслякова
Эрнст считает, что Александр Масляков стал для телевидения своим Гагариным
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст простился с легендарным телеведущим Александром Масляковым в концертном зале «Планета КВН». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места церемонии. Медиаменеджер отметил, что усопший «так и остался молодым, он просто ушёл».
Прощальные слова Константина Эрнста про Александра Маслякова. Видео © Life.ru
«У космонавтики была улыбка Гагарина, а у телевидения была улыбка Маслякова. Он шесть десятилетий помогал стране улыбаться. Это самый творческий ВУЗ страны, он произвёл столько режиссёров, редакторов, продюсеров. Мы будем его любить, он оттуда сверху смотрит на нас с саркастической улыбкой, за которой скрывал любовь и тепло», — сказал Эрнст.
Также на церемонию прощания прибыли телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные и бывший хоккеист Владислав Третьяк. Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода ему было особенно трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия коронавируса, которым мэтр переболел дважды. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта.
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