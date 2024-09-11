«Помогал стране улыбаться»: Эрнст со сцены вспомнил Александра Маслякова

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст простился с легендарным телеведущим Александром Масляковым в концертном зале «Планета КВН». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места церемонии. Медиаменеджер отметил, что усопший «так и остался молодым, он просто ушёл».

«У космонавтики была улыбка Гагарина, а у телевидения была улыбка Маслякова. Он шесть десятилетий помогал стране улыбаться. Это самый творческий ВУЗ страны, он произвёл столько режиссёров, редакторов, продюсеров. Мы будем его любить, он оттуда сверху смотрит на нас с саркастической улыбкой, за которой скрывал любовь и тепло», — сказал Эрнст.