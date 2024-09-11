Якубович и Райкин приехали на церемонию прощания с Масляковым
Прощание с Александром Масляковым проходит в «Планете КВН»
В концертном зале «Планета КВН» в эти минуты проходит церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Проститься с легендой отечественного телевидения пришли многие знаменитости.
Якубович и Райкин приехали на церемонию прощания с Масляковым. Видео © Life.ru
В частности, как удалось выяснить Life.ru, на церемонию приехали телеведущий Леонид Якубович, а также актёр и режиссёр Константин Райкин. После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Прощание с Александром Масляковым проходит в «Планете КВН». Видео © Life.ru
Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода легенде КВН было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта.
Life.ru