В концертном зале «Планета КВН» в эти минуты проходит церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Проститься с легендой отечественного телевидения пришли многие знаменитости.

Якубович и Райкин приехали на церемонию прощания с Масляковым. Видео © Life.ru

В частности, как удалось выяснить Life.ru, на церемонию приехали телеведущий Леонид Якубович, а также актёр и режиссёр Константин Райкин. После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.