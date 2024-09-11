«Был как папа»: Братья Запашные и Третьяк тепло вспомнили Маслякова в беседе с Life.ru
Владислав Третьяк и братья Запашные приехали проститься с Александром Масляковым
Знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные прибыли к концертному залу «Планета КВН» в Москве, чтобы проститься с телеведущим Александром Масляковым. В беседе с корреспондентом LIfe.ru они выразили тёплые слова и проявили дань уважения мэтру. Аскольд отметил, что горд личным знакомством с усопшим, который был для своих подопечных «как папа».
«Он с нами был всегда. Человек, который всю жизнь был как папа, старший товарищ. Безумно горжусь тем, что был знаком с ним лично, была возможность с ним разговаривать. Три года в лиге играла наша команда КВН, он её поддерживал, всегда давал добрые советы», — отметил Эдгар Запашный.
Братья Запашные и Владислав Третьяк про Александра Маслякова. Видео © Life.ru
«Он талантливый человек. Мы его очень любим и всегда будем помнить. А у меня связаны с ним ещё и семейные отношения, поэтому я решил попрощаться и сказать ему большие слова. Он настоящий патриот своей страны», — говорит Третьяк.
Также на церемонию прощания прибыли телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин. Напомним, Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком лёгких. Последние полгода телеведущему было трудно разговаривать и даже дышать, сказались последствия ковида, которым мэтр переболел дважды. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова, назвав ведущего КВН человеком многогранного таланта.
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