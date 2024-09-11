«Был как папа»: Братья Запашные и Третьяк тепло вспомнили Маслякова в беседе с Life.ru

Знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные прибыли к концертному залу «Планета КВН» в Москве, чтобы проститься с телеведущим Александром Масляковым. В беседе с корреспондентом LIfe.ru они выразили тёплые слова и проявили дань уважения мэтру. Аскольд отметил, что горд личным знакомством с усопшим, который был для своих подопечных «как папа».

«Он с нами был всегда. Человек, который всю жизнь был как папа, старший товарищ. Безумно горжусь тем, что был знаком с ним лично, была возможность с ним разговаривать. Три года в лиге играла наша команда КВН, он её поддерживал, всегда давал добрые советы», — отметил Эдгар Запашный.

Братья Запашные и Владислав Третьяк про Александра Маслякова. Видео © Life.ru