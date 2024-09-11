Самые опасные породы кошек для человека: Топ-5 пушистых хулиганов

Кошки — существа независимые, с ярким характером. Они могут быть ласковыми и дружелюбными, но не все. Некоторые породы обладают настоящим взрывным нравом, упрямством и самостоятельностью, которые порой превращают их в маленьких пушистых террористов. Представляем вам топ-5 пород кошек, которые могут вызвать больше проблем, чем радости.

1. Сиамская кошка: описание характера и породы

Сиамская кошка — красивая, но с характером. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vanja Stokic

Не дайте себя обмануть их изящной внешностью и большими синими глазами. Кошки сиамской породы известны своим темпераментом. Они могут быть чрезмерно требовательными, ревнивыми и даже агрессивными. Вдобавок к этому сиамцы очень «разговорчивы»: если что-то не так, вы об этом узнаете первым. А вот терпеть не любят. Могут выпустить когти, если посчитают, что их оскорбили.

2. Мейн-кун — настоящий хищник в домашнем масштабе

Кошки, которые не поддаются дрессировке, — мейн-куны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rita_Kochmarjova

Эти гиганты кошачьего мира могут вырасти до размеров небольшой собаки. Кошки породы мейн-кун отличаются независимым нравом и любят свободу. Если вы не готовы предоставить питомцу пространство для прогулок по дому и двору, они могут стать раздражительными. Из-за своих крупных размеров и силы кошки и коты этой породы представляют опасность, если вдруг решат поиграть с вами по-своему. Дрессировка? Забудьте! Мейн-куны не любят, когда им указывают, что делать.

3. Абиссинская кошка — красавица-авантюристка

Топ-5 самых независимых пород кошек: абиссинская кошка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stellarnest Graphics

Абиссинки выглядят как кошачьи модели: стройные, грациозные, с завораживающими янтарными глазами. Но за этой красотой скрывается любопытный и неугомонный характер. Представители абиссинской породы независимы и любят всё исследовать. Это может быть мило, пока кошка не решит забраться на вашу книжную полку или открыть шкаф с посудой. Абиссинские кошки не поддаются дрессировке. И если им что-то не понравится, то они не постесняются вам об этом сообщить — когтями и зубами.

4. Бенгальская кошка — миниатюрный леопард с диким нравом

Опасные породы кошек для человека: бенгальская кошка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TANYARICO

Бенгальцы были выведены путём скрещивания домашних кошек с дикими леопардовыми котами, и это оставило след в их поведении. Представители этой породы энергичны, игривы и невероятно активны. Они нуждаются в постоянных физических и умственных нагрузках. Если оставить бенгалов без внимания, они могут проявить агрессию и начать метаться по дому, как настоящий хищник. Воспитывать бенгальскую кошку — это как пытаться приручить леопарда: ни ласки, ни угрозы не помогут.

5. Саванна — дикость в её глазах

Как справиться с агрессивной кошкой. Фото © Wikipedia

Если вы когда-нибудь видели саванну, то наверняка подумали, что перед вами дикий хищник. Это недалеко от правды. Котики породы саванна — это гибрид домашних кошек и африканских сервалов, что наделяет их уникальной внешностью и диким нравом. Эти пушистики невероятно активны и очень независимы. Они не терпят ограничений и могут агрессивно реагировать на попытки дрессировать их или удерживать в замкнутом пространстве. Поведение кошек породы саванна часто напоминает повадки диких предков — осторожность и уважение здесь не повредят.

Как справиться с этими пушистыми анархистами?

Правила поведения с агрессивными кошками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / I.Luna

Проблема с «опасными» кошками чаще всего возникает из-за того, что владельцы не понимают их потребностей и поведения. Если вы решили завести одну из этих пород, нужно быть готовыми, что питомцы потребуют больше внимания, пространства и терпения. А главное — оставьте попытки дрессировки, лучше предоставьте им свободу выбора.