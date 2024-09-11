Несколько взрывов прозвучало на стройке в московском Северном Тушино

Несколько взрывов прогремели на стройке в московском районе Северное Тушино. По данным SHOT, хлопки слышали на улице Героев Панфиловцев. На месте разгорелся пожар, это попало на видео. Сотрудники МЧС уже борются с огнём. Информации о пострадавших не поступало.