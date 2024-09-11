Несколько взрывов прозвучало на стройке в московском Северном Тушино
Несколько взрывов прогремели на стройке в московском районе Северное Тушино. По данным SHOT, хлопки слышали на улице Героев Панфиловцев. На месте разгорелся пожар, это попало на видео. Сотрудники МЧС уже борются с огнём. Информации о пострадавших не поступало.
Последствия взрывов на стройке в Москве. Видео © SHOT
Ранее в одном из многоквартирных домов Перми обрушился подвал и первый этаж. Эвакуированы 17 жильцов. Пострадавших непосредственно при инциденте нет, однако сразу после одной бабушке стало плохо. Её госпитализировали.
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