В Перми рухнули подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома
Место обрушения первого этажа дома в Перми. Обложка © VK / Олег Хвацкий
В Перми произошло обрушение подвала и первого этажа жилого многоквартирного дома на площади в 36 квадратных метров. На данный момент эвакуированы 17 жильцов, сообщает глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
В Перми обрушился первый этаж дома. Фото © 59.ru
«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа... На месте развёрнут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — сообщил Соснин.
Чиновник добавил, что, предварительно, пострадавших нет. Для жильцов организована горячая линия и пункт приёма по вопросам размещения.
Как пишет портал 59.ru, здание является общежитием, На месте обрушения находилась душевая, там от старости и влаги лопнула подпорная стенка. Во время инцидента внутри находились люди, они отделались небольшими царапинами.
Недавно более десяти человек пропали без вести после обрушения моста в провинции Футхо на севере Вьетнама. Переправа через реку Красную рухнуло, когда на нём находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые затем упали в воду.