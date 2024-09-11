В Перми рухнули подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома

В Перми произошло обрушение подвала и первого этажа жилого многоквартирного дома на площади в 36 квадратных метров. На данный момент эвакуированы 17 жильцов, сообщает глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

В Перми обрушился первый этаж дома. Фото © 59.ru

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа... На месте развёрнут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — сообщил Соснин.

Чиновник добавил, что, предварительно, пострадавших нет. Для жильцов организована горячая линия и пункт приёма по вопросам размещения.

Как пишет портал 59.ru, здание является общежитием, На месте обрушения находилась душевая, там от старости и влаги лопнула подпорная стенка. Во время инцидента внутри находились люди, они отделались небольшими царапинами.