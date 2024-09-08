Последствия падения грузовика в реку в Нижнем Новгороде попали на видео
В Нижнем Новгороде грузовик пробил ограждение и рухнул в реку
В субботу вечером, 7 сентября, в Нижнем Новгороде грузовик упал в реку Ока. Последствия этого инцидента были зафиксированы на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».
Последствия падения грузовика в реку Ока в Нижнем Новгороде. Видео ©Telegram / Мой Нижний Новгород
На кадрах видно пробитый отбойник и значительный проём в ограждении. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы сообщают, что после падения грузовика в воде никто не появился. Возможно, водителю не удалось выжить. В поисках пострадавших участвует катер спасательной службы.
Ранее двое взрослых и ребёнок стали жертвами страшной аварии на трассе в Крыму. Авария произошла вечером, 7 сентября.
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