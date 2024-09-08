Последствия падения грузовика в реку в Нижнем Новгороде попали на видео

В субботу вечером, 7 сентября, в Нижнем Новгороде грузовик упал в реку Ока. Последствия этого инцидента были зафиксированы на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

На кадрах видно пробитый отбойник и значительный проём в ограждении. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы сообщают, что после падения грузовика в воде никто не появился. Возможно, водителю не удалось выжить. В поисках пострадавших участвует катер спасательной службы.