Мост во Вьетнаме рухнул вместе с проезжающими по нему авто и мотоциклами
VnExpress: Более 10 человек пропали без вести после обрушения моста во Вьетнаме
Обрушившийся мост во Вьетнаме. Обложка © X / Quyet Ho
Более десяти человек пропали без вести после обрушения моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщил 9 сентября новостной портал VnExpress. Сооружение через реку Красную рухнуло, когда на нём находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые затем упали в воду.
На данный момент удалось спасти четырёх человек, трое из которых были доставлены в больницу. Заместитель министра транспорта Нгуен Суан Санг отметил, что пока нет точной информации о количестве жертв.
Момент обрушения моста во Вьетнаме. Видео © X / John Cremeans USA
Обрушившаяся часть моста во Вьетнаме. Фото © X / Quyet Ho
Ранее Life.ru писал, что в США глобальное потепление и рекордные показатели температуры приводят к разрушению мостов. Это может стать серьёзной причиной ухудшения транспортных связей между регионами.