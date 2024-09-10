Мост во Вьетнаме рухнул вместе с проезжающими по нему авто и мотоциклами

Более десяти человек пропали без вести после обрушения моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщил 9 сентября новостной портал VnExpress. Сооружение через реку Красную рухнуло, когда на нём находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые затем упали в воду.

На данный момент удалось спасти четырёх человек, трое из которых были доставлены в больницу. Заместитель министра транспорта Нгуен Суан Санг отметил, что пока нет точной информации о количестве жертв.

Момент обрушения моста во Вьетнаме. Видео © X / John Cremeans USA

Обрушившаяся часть моста во Вьетнаме. Фото © X / Quyet Ho