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9 сентября, 21:15

Мост во Вьетнаме рухнул вместе с проезжающими по нему авто и мотоциклами

VnExpress: Более 10 человек пропали без вести после обрушения моста во Вьетнаме

Обрушившийся мост во Вьетнаме. Обложка © X / Quyet Ho

Обрушившийся мост во Вьетнаме. Обложка © X / Quyet Ho

Более десяти человек пропали без вести после обрушения моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщил 9 сентября новостной портал VnExpress. Сооружение через реку Красную рухнуло, когда на нём находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые затем упали в воду.

На данный момент удалось спасти четырёх человек, трое из которых были доставлены в больницу. Заместитель министра транспорта Нгуен Суан Санг отметил, что пока нет точной информации о количестве жертв.

Момент обрушения моста во Вьетнаме. Видео © X / John Cremeans USA

Обрушившаяся часть моста во Вьетнаме. Фото © X / Quyet Ho

Обрушившаяся часть моста во Вьетнаме. Фото © X / Quyet Ho

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Во Франции от охваченной пламенем церкви XIX века оторвалась колокольня

Ранее Life.ru писал, что в США глобальное потепление и рекордные показатели температуры приводят к разрушению мостов. Это может стать серьёзной причиной ухудшения транспортных связей между регионами.

Артём Гапоненко
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