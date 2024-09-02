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2 сентября, 10:35

Во Франции от охваченной пламенем церкви XIX века оторвалась колокольня

Во Франции в результате пожара обрушилась колокольня церкви в коммуне Сен-Омер

Пожар в церкви во Франции. Фото © X / Infos Françaises

Пожар в церкви во Франции. Фото © X / Infos Françaises

На севере Франции в результате сильного пожара колокольня церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер обрушилась на землю. Об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Пожарные тушат горящую церковь. Видео © X / Infos Françaises

Пожар начался в 04:00 по местному времени. Огонь быстро охватил здание и добрался до его верхушки. Спустя примерно час огонь разрушил колокольню. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в целях безопасности были эвакуированы 57 жителей соседних домов.

Церковь Непорочного зачатия построили в XIX веке в квартале О-Пуэн. С 2015 по 2018 год в здании проводилась полная реставрация.

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Ранее в Лондоне после взрывов во время запланированных съёмок у арены O2 в районе склада на Собачьем острове вспыхнул огонь. Пламя быстро перекинулось на близлежащие постройки. За пару секунд на видео появился огромный столб чёрного дыма.

Владимир Озеров
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