Во Франции от охваченной пламенем церкви XIX века оторвалась колокольня

На севере Франции в результате сильного пожара колокольня церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер обрушилась на землю. Об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Пожарные тушат горящую церковь. Видео © X / Infos Françaises

Пожар начался в 04:00 по местному времени. Огонь быстро охватил здание и добрался до его верхушки. Спустя примерно час огонь разрушил колокольню. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в целях безопасности были эвакуированы 57 жителей соседних домов.

Церковь Непорочного зачатия построили в XIX веке в квартале О-Пуэн. С 2015 по 2018 год в здании проводилась полная реставрация.