Второй Нотр-Дам: Шпиль знаменитого Руанского собора горит во Франции
Во Франции по неизвестной причине вспыхнул пожар в Руанском соборе
Во Франции по неизвестной причине вспыхнул пожар в Руанском соборе. Чёрный дым и языки пламени вырываются из шпиля готического здания, сообщил член Законодательного собрания страны Матьё Марчио.
Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции. Видео © X / Kâplan / Matthieu Marchio / Tommy Robinson
Законодатель признался, что ужасное зрелище навевает печальные воспоминания о Нотр-Дам де Пари, который всё ещё восстанавливают после пожара весной 2019 года. На месте ЧП уже работают пожарные, пишет мэр города Николя Мейер-Россиньоль. Причина возгорания неизвестна.
Готический собор пережил несколько потрясений. Он пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения при бомбардировках Руана союзниками в 1944 году в ходе Второй мировой войны: 19 апреля был сильно повреждён неф и капеллы, а 31 мая выгорела северная башня. Но и это не всё. Сильная буря в декабре 1999 года повредила колокольню.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.
X / Kâplan