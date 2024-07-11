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11 июля, 11:17

Второй Нотр-Дам: Шпиль знаменитого Руанского собора горит во Франции

Во Франции по неизвестной причине вспыхнул пожар в Руанском соборе

Во Франции по неизвестной причине вспыхнул пожар в Руанском соборе. Чёрный дым и языки пламени вырываются из шпиля готического здания, сообщил член Законодательного собрания страны Матьё Марчио.

Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции. Видео © X / Kâplan / Matthieu Marchio / Tommy Robinson

Законодатель признался, что ужасное зрелище навевает печальные воспоминания о Нотр-Дам де Пари, который всё ещё восстанавливают после пожара весной 2019 года. На месте ЧП уже работают пожарные, пишет мэр города Николя Мейер-Россиньоль. Причина возгорания неизвестна.

Готический собор пережил несколько потрясений. Он пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения при бомбардировках Руана союзниками в 1944 году в ходе Второй мировой войны: 19 апреля был сильно повреждён неф и капеллы, а 31 мая выгорела северная башня. Но и это не всё. Сильная буря в декабре 1999 года повредила колокольню.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.

Обложка ©

X / Kâplan

Андрей Бражников
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