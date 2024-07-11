Второй Нотр-Дам: Шпиль знаменитого Руанского собора горит во Франции

Во Франции по неизвестной причине вспыхнул пожар в Руанском соборе. Чёрный дым и языки пламени вырываются из шпиля готического здания, сообщил член Законодательного собрания страны Матьё Марчио.

Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции. Видео © X / Kâplan / Matthieu Marchio / Tommy Robinson

Законодатель признался, что ужасное зрелище навевает печальные воспоминания о Нотр-Дам де Пари, который всё ещё восстанавливают после пожара весной 2019 года. На месте ЧП уже работают пожарные, пишет мэр города Николя Мейер-Россиньоль. Причина возгорания неизвестна.

Готический собор пережил несколько потрясений. Он пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения при бомбардировках Руана союзниками в 1944 году в ходе Второй мировой войны: 19 апреля был сильно повреждён неф и капеллы, а 31 мая выгорела северная башня. Но и это не всё. Сильная буря в декабре 1999 года повредила колокольню.