Макрон назвал дату открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама

Восстановленный после пожара собор Парижской Богоматери откроют для посещения 8 декабря текущего года. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия Конституции Германии.

"8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам и все желающие смогут его посетить. Он будет восстановлен", — сказал французский лидер.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что металлический крест, отреставрированный нормандскими мастерами, установили на крыше собора Парижской Богоматери. Издание отметило, что этот крест был единственным элементом отделки крыши над хорами, сохранившимися после пожара.