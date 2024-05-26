Макрон назвал дату открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама
Макрон: Собор Парижской Богоматери откроют для посещения 8 декабря
Собор Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара. Обложка © TACC / EPA / MOHAMMED BADRA
Восстановленный после пожара собор Парижской Богоматери откроют для посещения 8 декабря текущего года. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия Конституции Германии.
"8 декабря мы вновь откроем Нотр-Дам и все желающие смогут его посетить. Он будет восстановлен", — сказал французский лидер.
Ранее газета Le Parisien сообщила, что металлический крест, отреставрированный нормандскими мастерами, установили на крыше собора Парижской Богоматери. Издание отметило, что этот крест был единственным элементом отделки крыши над хорами, сохранившимися после пожара.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.