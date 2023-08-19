Погиб куратор реставрации собора Парижской Богоматери Жан-Луи Жоржелен

На юге Франции в возрасте 74 лет погиб генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен. Он курировал процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году.

Как сообщает радиостанция France Info, Жоржелен упал в районе перевала Фостен в Пиренеях, который расположен на высоте 2650 метров. Он ушёл в поход и не вернулся, после чего работники горной базы подняли тревогу.