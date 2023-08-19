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19 августа, 09:24

Погиб куратор реставрации собора Парижской Богоматери Жан-Луи Жоржелен

<p>Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Georgelin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / MEDEF</p>

Обложка © Wikipedia / MEDEF

На юге Франции в возрасте 74 лет погиб генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен. Он курировал процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году.

Как сообщает радиостанция France Info, Жоржелен упал в районе перевала Фостен в Пиренеях, который расположен на высоте 2650 метров. Он ушёл в поход и не вернулся, после чего работники горной базы подняли тревогу.

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Илья Суриков
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