Погиб куратор реставрации собора Парижской Богоматери Жан-Луи Жоржелен
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На юге Франции в возрасте 74 лет погиб генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен. Он курировал процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году.
Как сообщает радиостанция France Info, Жоржелен упал в районе перевала Фостен в Пиренеях, который расположен на высоте 2650 метров. Он ушёл в поход и не вернулся, после чего работники горной базы подняли тревогу.
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