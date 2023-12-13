Нотр-Дам решили защитить от новых пожаров с помощью беспрецедентной системы
Реконструктор Жюст: В Нотр-Даме поставят беспрецедентную противопожарную систему
Нотр-Дам после пожара в 2019-м. Обложка © Twitter / MarketWatch
В соборе Нотр-Дам в Париже установят противопожарную систему, которая обеспечит полную защиту, рассказал руководитель реконструкции собора Филипп Жост. По его словам, собор после открытия сможет принимать 14 миллионов посетителей в год, что на два больше, чем до пожара в 2019 году.
"Все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить полную защиту от пожаров. Будет создана система индикаторов задымления на уровне шпиля и мансард, чтобы предотвратить любое возгорание, — первая в своём роде, установленная в соборе во Франции", — сообщил Жост на заседании комиссии по культурным вопросам Нацсобрания Франции.
Жост ответил и на вопрос депутатов, которые указали на вредное для экологии свинцовое покрытие. По его словам, была разработана новая экспериментальная система сбора дождевой воды, позже внедрят постоянную, более адаптированную систему.
Напомним, пожар в парижском Нотр-Даме произошёл 15 апреля 2019 года. По данным парижской прокуратуры, огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты или проблем с электричеством. В августе 2020 года началась реставрация органа в соборе, а затем специалисты воссоздали новый шпиль Нотр-Дама по оригинальному проекту.