Нотр-Дам решили защитить от новых пожаров с помощью беспрецедентной системы

В соборе Нотр-Дам в Париже установят противопожарную систему, которая обеспечит полную защиту, рассказал руководитель реконструкции собора Филипп Жост. По его словам, собор после открытия сможет принимать 14 миллионов посетителей в год, что на два больше, чем до пожара в 2019 году.

"Все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить полную защиту от пожаров. Будет создана система индикаторов задымления на уровне шпиля и мансард, чтобы предотвратить любое возгорание, — первая в своём роде, установленная в соборе во Франции", — сообщил Жост на заседании комиссии по культурным вопросам Нацсобрания Франции.

Жост ответил и на вопрос депутатов, которые указали на вредное для экологии свинцовое покрытие. По его словам, была разработана новая экспериментальная система сбора дождевой воды, позже внедрят постоянную, более адаптированную систему.