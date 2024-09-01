Пожар после взрывов охватил склады у крупнейшей арены в Лондоне

Взрывы потрясли Лондон в районе О2 Арены — одной из крупнейших крытых площадок Европы. После этого в районе склада на Собачьем острове вспыхнул огонь, быстро охвативший близлежащие постройки, сообщила газета Daily Mail.

На месте происшествия работают пожарные. Позднее полиция сообщила, что взрывы были частью запланированных съёмок в районе Кеннинг Таун.

В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева

В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева

Ранее Life.ru показывал видео с пылающим автомобилем в Белгороде после ракетной атаки ВСУ, в результате которой погиб местный житель. Автомобиль загорелся после удара ракеты в пригороде на трассе у улицы Щорса. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей, однако снаряд попал в легковушку.