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31 августа, 21:06

Пожар после взрывов охватил склады у крупнейшей арены в Лондоне

Полиция сообщила о взрывах во время запланированных съёмок у арены O2 в Лондоне

Взрывы потрясли Лондон в районе О2 Арены — одной из крупнейших крытых площадок Европы. После этого в районе склада на Собачьем острове вспыхнул огонь, быстро охвативший близлежащие постройки, сообщила газета Daily Mail.

Кадры пожара в районе стадиона О2 в Лондоне. Видео © X / Mario Nawfal / John Basham

На месте происшествия работают пожарные. Позднее полиция сообщила, что взрывы были частью запланированных съёмок в районе Кеннинг Таун.

В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева
В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева

Ранее Life.ru показывал видео с пылающим автомобилем в Белгороде после ракетной атаки ВСУ, в результате которой погиб местный житель. Автомобиль загорелся после удара ракеты в пригороде на трассе у улицы Щорса. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей, однако снаряд попал в легковушку.

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Кадр видео X / Mario Nawfal / John Basham

Кирилл Сосновских
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