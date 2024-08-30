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30 августа, 11:56

В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева

Bild: В Германии прогремел взрыв на оборонном предприятии Diehl Defense

Обстановка у предприятия, где прогремел взрыв. Обложка © X / jurgen_nauditt

Обстановка у предприятия, где прогремел взрыв. Обложка © X / jurgen_nauditt

В Германии произошёл взрыв на территории оборонного предприятия Diehl Defense, где производятся системы ПВО для Украины (IRIS-Т). Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, два человека получили ранения. В настоящее время на месте работают спасательные вертолёты и сотрудники экстренных служб. Причина взрыва пока неизвестны.

А в мае этого года в Берлине три дня горел металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl, входящий в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда немецкие СМИ писали, что пожар мог быть вызван неосторожным обращением с огнём.

Мощный взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене
Мощный взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене
Наталья Демьянова
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