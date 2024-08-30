В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева

В Германии произошёл взрыв на территории оборонного предприятия Diehl Defense, где производятся системы ПВО для Украины (IRIS-Т). Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, два человека получили ранения. В настоящее время на месте работают спасательные вертолёты и сотрудники экстренных служб. Причина взрыва пока неизвестны.