В Германии прогремел взрыв на предприятии, где производят ПВО для Киева
Bild: В Германии прогремел взрыв на оборонном предприятии Diehl Defense
Обстановка у предприятия, где прогремел взрыв. Обложка © X / jurgen_nauditt
В Германии произошёл взрыв на территории оборонного предприятия Diehl Defense, где производятся системы ПВО для Украины (IRIS-Т). Об этом сообщает газета Bild.
Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, два человека получили ранения. В настоящее время на месте работают спасательные вертолёты и сотрудники экстренных служб. Причина взрыва пока неизвестны.
А в мае этого года в Берлине три дня горел металлообрабатывающий завод дочерней компании Diehl, входящий в концерн по производству систем ПВО для Киева. Тогда немецкие СМИ писали, что пожар мог быть вызван неосторожным обращением с огнём.