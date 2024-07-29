Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 13:19

Мощный взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене

Облако дыма над Людвигсхафеном после взрыва на химическом предприятии BASF. Фото © x.com/ gdh

Облако дыма над Людвигсхафеном после взрыва на химическом предприятии BASF. Фото © x.com/ gdh

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии, принадлежащем компании BASF. Как сообщает Bild, в результате ЧП в городе Людвигсхафен пострадали как минимум 14 человек. По территории завода и за ее пределами передвигаются автомобили экологического мониторинга. Причины произошедшего устанавливаются.

Немецкий BASF входит в число лидеров мировой химической отрасли, благодаря более чем ста пятидесяти производственным площадкам на различных континентах и поставляющий свою продукцию заказчикам из 200 стран мира. Портфель предложений концерна включает нефть и природный газ, химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.

Напомним, что прошлым летом в Германии произошёл взрыв на химическом заводе в городе Кемпен. В результате инцидента пострадали восемь пожарных.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров