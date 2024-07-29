Мощный взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии, принадлежащем компании BASF. Как сообщает Bild, в результате ЧП в городе Людвигсхафен пострадали как минимум 14 человек. По территории завода и за ее пределами передвигаются автомобили экологического мониторинга. Причины произошедшего устанавливаются.

Немецкий BASF входит в число лидеров мировой химической отрасли, благодаря более чем ста пятидесяти производственным площадкам на различных континентах и поставляющий свою продукцию заказчикам из 200 стран мира. Портфель предложений концерна включает нефть и природный газ, химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.