В США прогнозируют рост цен из-за массового обрушения мостов на фоне жары NYT: В США началось медленное разрушение мостов из-за глобального потепления 3 сентября, 07:43 Мост в США. Обложка © freepik / wirestock

В США глобальное потепление и рекордные показатели температуры приводят к разрушению мостов, что может стать серьёзной причиной ухудшения транспортных связей между регионами. Об этом пишет газета New York Times.

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <...> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране», — отмечается в публикации.

Уже сейчас проблемы с доставкой приводят к удорожанию целой линейки потребительских товаров, уточняет автор статьи. По словам профессора университета Колорадо в Боулдере Пола Чиновски, в Америке мосты попросту не рассчитаны на дикую жару, металлические конструкции плохо переносят подобные температурные скачки и стремительно изнашиваются. Эксперт уверен, что через пару десятилетий всё это обернётся транспортным коллапсом.

New York Times в подтверждение приводит несколько случаев. Так, ещё в июле этого года разводной мост в Нью-Йорке не смог ровно опуститься, а в городе Льюисон переправа была закрыта из-за разлома на дорожном покрытии в следствии жары.

Ранее сообщалось, что американская компания Whittier Seafood, известная своими операциями в рыбном промысле и имеющая филиалы на Аляске и в Вашингтоне, переживает серьёзные финансовые трудности. По данным Bloomberg, основной причиной её проблем стали антироссийские санкции и связанные с ними ограничения на импорт морепродуктов из России.

Авторы Татьяна Миссуми