Крабовый кризис: Антироссийские санкции США ударили по американским компаниям

Американская компания Whittier Seafood, известная своими операциями в рыбном промысле и имеющая филиалы на Аляске и в Вашингтоне, переживает серьёзные финансовые трудности. По информации Bloomberg, основной причиной её проблем стали антироссийские санкции и связанные с ними ограничения на импорт морепродуктов из России.

В прошлом году США ввели запрет на импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов, частично произведённых в России или выловленных в российских водах. Это решение оказало значительное влияние на финансовое состояние Whittier Seafood. Из-за прекращения поставок краба из России компания столкнулась с риском банкротства.

В частности, дочерняя компания Whittier, Marine Fishing International (MFI), занимавшаяся поставками краба из российских вод, утратила возможность осуществлять свои операции. К тому же снижение интереса покупателей к крабу MFI из-за его российского происхождения привело к падению цен на этот продукт.

В России добычей краба занималась «дочка» MFI — ЗАО «Тефида». В 2023 году Росрыболовство лишило её квот на вылов краба, что было связано с её контролем иностранным инвестором. Как сообщает Bloomberg, основатель Whittier Алексей Козлов ранее был основным владельцем «Тефиды» и руководителем MFI. В 2022 году Федеральная антимонопольная служба признала её организацией под иностранным влиянием.