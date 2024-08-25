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25 августа, 19:38

Крабовый кризис: Антироссийские санкции США ударили по американским компаниям

Bloomberg: Антироссийские санкции привели Whittier Seafood к крабовому кризису

Американская компания Whittier Seafood, известная своими операциями в рыбном промысле и имеющая филиалы на Аляске и в Вашингтоне, переживает серьёзные финансовые трудности. По информации Bloomberg, основной причиной её проблем стали антироссийские санкции и связанные с ними ограничения на импорт морепродуктов из России.

В прошлом году США ввели запрет на импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов, частично произведённых в России или выловленных в российских водах. Это решение оказало значительное влияние на финансовое состояние Whittier Seafood. Из-за прекращения поставок краба из России компания столкнулась с риском банкротства.

В частности, дочерняя компания Whittier, Marine Fishing International (MFI), занимавшаяся поставками краба из российских вод, утратила возможность осуществлять свои операции. К тому же снижение интереса покупателей к крабу MFI из-за его российского происхождения привело к падению цен на этот продукт.

В России добычей краба занималась «дочка» MFI — ЗАО «Тефида». В 2023 году Росрыболовство лишило её квот на вылов краба, что было связано с её контролем иностранным инвестором. Как сообщает Bloomberg, основатель Whittier Алексей Козлов ранее был основным владельцем «Тефиды» и руководителем MFI. В 2022 году Федеральная антимонопольная служба признала её организацией под иностранным влиянием.

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Ранее США расширили антироссийские санкции, введя ограничения против около 400 граждан и организаций в России и за её пределами, включая компании в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чьи товары и услуги помогают РФ обходить санкции и поддерживать военные действия. В санкционный список попали такие компании, как «Норникель технические услуги», Норильский обеспечивающий комплекс, «Норильскникельремонт», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, Московский ювелирный завод и другие.

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Shutterstock / FOTODOM / NOPPHARAT718

Кирилл Сосновских
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