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23 августа, 15:35

США ко дню независимости Украины расширили санкции против России

США ввели санкции против около 400 граждан и организаций в РФ и за её пределами

Вашингтон в пятницу, 23 августа, расширил антироссийские санкции. Соединённые Штаты ввели ограничения против 400 граждан и организаций в РФ и за её пределами.

«Минфин и Госдеп США вводит санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют РФ поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — сообщили в Министерстве финансов США.

В числе тех организаций, которые попали в список, значатся «Норникель технические услуги», Норильский обеспечивающий комплекс и Норильскникельремонт, АО «Завод "Реконд» и 46-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ. Кроме того, под ограничения попали Московский ювелирный завод, Якутская топливно-энергетическая компания, а также авиакомпании "Волга-Днепр", Airbridgecargo и "Норильск Авиа".

В Белом доме заявили, что новый пакет санкций введён по случаю дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Там уточнили, что в список попали юрлица, которые якобы имеют отношение к закупкам вооружений и оборонной продукции для РФ, и компании по угледобыче.

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Ранее Life.ru писал, что Швейцария примкнула к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничения вступят в силу 27 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ryan Rodrick Beiler

Никита Осипов
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