Гоп-стоп: Как американский бизнес на рынке России отнимает места у компаний ЕС Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как богатеют бизнесмены из Канады и США после освобождения лакомых нефтесервисных ниш на рынке России и кто страдает на самом деле от антироссийских санкций. 21 августа, 21:29 Как американские компании наживаются на российском рынке после ухода европейцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Как сообщает нам Financial Times, американская нефтесервисная корпорация SLB, ранее громко обещавшая прекратить поставки продукции и технологий в Россию, тихонечко расширила своё присутствие в стране после ухода её основных европейских конкурентов. По данным издания, во второй половине прошлого года техасская компания ввезла в РФ оборудования на сумму в размере $17,5 миллиона. При этом техника на $2,2 миллиона была заявлена как произведённая SLB или её дочерними компаниями.

Чистые активы SLB в России на конец 2023 года составили $600 млн. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

В 2023 году доходы SLB в результате операций в России, где работает около девяти тысяч её сотрудников, составили $1,65 миллиарда. Чистые активы SLB в России на конец 2023 года оценивались в $600 млн. Эта информация в очередной раз поднимает вопрос о том, что американские компании зачастую активно используют "санкционный режим" для избавления от конкурентов на российском рынке, а сами старательно занимают освободившееся место.

Если европейцев Вашингтон старательно нагибает и заставляет отказываться от экономических связей, то своим компаниям он не только не выкручивает руки, но и в ряде случаев создаёт режим максимального благоприятствования для продолжения деятельности в России. Что подтверждается данными по внешнеэкономической деятельности РФ и США, объём которой вырос в марте текущего года по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Пока политики и пропаганда рисуют образы страшной тоталитарной России, напавшей на бедную несчастную нацистскую, ой, извините, демократическую Украину, американский бизнес продолжает зарабатывать в нашей стране.

И даже когда официально со стороны Конгресса США вводятся какие-то ограничения, в этих ограничениях оставляются многочисленные лазейки, позволяющие при желании их обходить и игнорировать. Так, например, было с запретом на покупку у РФ урана. В принятом законопроекте прописано, что запрещается покупать у России уран, но "если не будет альтернативных поставщиков, или у этих поставщиков будет более дорогая цена, то можно".

В результате Соединённые Штаты в мае закупили российского обогащённого урана на $209,5 миллиона, что является рекордным показателем с марта 2023 года. Напоминаю, что это было сделано уже после введения соответствующего запрета (который должен вступить в силу со специально сделанной отсрочкой, заканчивающейся в ноябре, — как раз вместе с полномочиями самоходного деда Байдена).

Погрузка контейнера на склад электрохимического комбината по обогащению урана. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Аналогично США нарастили импорт удобрений из России — и азотных, и калийных, и фосфорных, и комбинированных. Это европейским фермерам создали препятствия для доступа к дешёвым российским и белорусским удобрениям, а сами Штаты занимают второе место в общем импорте подкормок из России с долей в 15%. Что характерно, первое место с долей 48% и объёмами закупок в $4,4 миллиарда у другой максимально русофобской страны — Канады. И пока европейские фермеры бастуют из-за многочисленных проблем и ограничений, американские экспортируют еду в другие страны, включая "ужасный коммунистический Китай, где угнетают уйгуров".

Возникает резонный вопрос: а против кого, собственно, введены все эти многочисленные санкции? Ибо большинство из них больше бьют по странам Евросоюза, чем по России, принося европейцам убытки в десятки, если не сотни миллиардов евро. В общем, сплошное лицемерие, двойные стандарты и, перефразируя классику, "себе всё, остальным закон" со стороны США.

Авторы Александр Роджерс