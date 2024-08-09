Отпор Киеву и ЕС: Чем закончится битва венгров и словаков за российские нефть и газ Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как российские энергоресурсы для Венгрии и Словакии могут стать поводом для выхода из ЕС. 8 августа, 21:11 Киев пытается заставить Будапешт отказаться от российской нефти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ZoranOrcik

Как известно, Украина перекрыла поставки российской нефти для Венгрии и Словакии. В ответ Будапешт и Братислава отказались поставлять Киеву электричество. Что характерно, все эти разборки инициировал киевский режим, но теперь ответственность (как обычно у чубатых) пытаются переложить на премьер-министров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Так, на чешском портале Forum24 один из авторов пишет, что "Фицо объявил Украине энергетическую войну, которая может её уничтожить". Разгневанный поведением Фицо чешский автор, в прошлом первый пропагандист легализации марихуаны в своей стране, сокрушается, что словацкий премьер, "предавая ЕС и НАТО", заботится о своей стране, а не об Украине. Тут согласен, для современных европейских политиков думать о своей стране — это какая-то дикость.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © ТАСС / ЕРА

"Если Украина лишится десяти процентов дизельного топлива, то это может существенно повлиять на её оборонительную борьбу с Российской армией. Не в пользу Украины, разумеется", — говорится в публикации чешского портала. Можно подумать, что дополнительные ГСМ спасут ВСУ от разгрома…

Кроме того, автор советует руководству альянса пересмотреть оборонные планы НАТО, вычеркнув оттуда Венгрию и Словакию, так как они "подались в русские степи". Тут тоже не возразишь, потому что степи Донбасса исконно русские. Никакой "Украины" там отродясь не было.

Подобная шизофрения в стиле "откажитесь от собственных интересов ради абстрактной европейской политики" (которая тоже не в интересах европейцев, а диктуется из Вашингтона) на сегодня процветает в Евросоюзе. И немногие страны, которые пытаются ей сопротивляться, заявляя: "Нам это не нужно / не выгодно", подвергаются травле. Как тот же Орбан, который формально сейчас председательствует в ЕС, но которого еврочиновники не пускают на мероприятия, на которых ему положено быть в этом статусе.

Но, возвращаясь к нашим энергетическим баранам, ситуация в конфронтации между Венгрией и Словакией с одной стороны и киевским режимом (и поддерживающими его еврочиновниками) с другой заключается в том, что у Венгрии есть альтернативные источники получения нефти, а у Украины альтернативных поставщиков электричества нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / АР / Jacob King

Венгрия, конечно, не хочет отказываться от российской нефти — прежде всего потому, что это выгодно. Кроме того, альтернативный канал поставок — через Хорватию — также может оказаться под угрозой, если конфликт между Сербией и Косовом снова полыхнёт (а Белграду периодически этим угрожают). В любом случае иметь два канала поставок лучше и надёжнее, чем ни одного.

Будапешт против ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто уже заявил: у них есть неопровержимые доказательства, что за отказом от поставок нефти в Венгрию стоит Евросоюз. То есть в данном случае это не очередной произвол киевского режима, а Зеленский выполняет волю своих западных хозяев (кто бы удивлялся, но не мы). И то, что Еврокомиссия в этом конфликте занимает сторону Киева (а не собственных стран-членов), это только подтверждает.

Развязка данной ситуации вокруг поставок российской нефти носит внеэкономический характер. И является частью более масштабной борьбы Венгрии и Словакии за собственный суверенитет. Лично я не исключаю, что закончится всё выходом этих двух стран из ЕС — к этому всё идёт. Если Венгрию лишают права голоса и возможности влиять на политику Евросоюза, то и делать в таком союзе нечего. Но это, безусловно, только моё мнение. А как оно сложится в реальности — мы увидим уже в ближайшем будущем.

Авторы Александр Роджерс