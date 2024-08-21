Швейцария примкнула к 14-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария объявила о решении присоединиться к 14-му пакету санкций Европейского союза против РФ. Новые меры вступят в силу с 27 августа. Об этом сказано в публикации на сайте Федерального совета.
«Федеральный совет решил 21 августа 2024 года присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых ЕС в отношении России. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года», — сказано в документе.
Санкции Швейцарии предусматривают запреты в отношении российского рынка алмазов. Кроме того, речь идёт о продлении сроков на предоставление исключений на вывод инвестиций из РФ.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Совет ЕС продлил на 6 месяцев срок действия санкций против России — теперь они действуют до 31 января 2025 года. Речь обо всех ограничениях, которые вводились в отношении нашей страны с 2014 года. Европейские санкции пролонгируются в автоматическом порядке два раза в год.
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