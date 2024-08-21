Швейцария примкнула к 14-му пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария объявила о решении присоединиться к 14-му пакету санкций Европейского союза против РФ. Новые меры вступят в силу с 27 августа. Об этом сказано в публикации на сайте Федерального совета.

«Федеральный совет решил 21 августа 2024 года присоединиться к мерам 14-го пакета санкций, принятых ЕС в отношении России. Изменения вступают в силу 27 августа 2024 года», — сказано в документе.

Санкции Швейцарии предусматривают запреты в отношении российского рынка алмазов. Кроме того, речь идёт о продлении сроков на предоставление исключений на вывод инвестиций из РФ.