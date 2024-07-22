Совет ЕС продлил санкции против России ещё на полгода
Совет Евросоюза увеличил срок действия антироссийских санкций ещё на полгода — до 31 января 2025 года. Об этом сообщается в соответствующем заявлении ЕС.
Решение касается всех ограничений, принятых в отношении Москвы, начиная с 2014 года. Пролонгация действия санкций проводится в ЕС автоматически дважды в год.
Напомним, 24 июня Европейский союз утвердил 14-й пакет санкций. Под ограничения попали даже звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Полина Гагарина, Иван Охлобыстин и Shaman. При этом ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию.
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