В Европе испугались бумеранга от провальных санкций против России
Handelsblatt: Санкции против России провалились и могут нанести ущерб Евросоюзу
Санкции Евросоюза против России провалились и могут нанести ущерб самому объединению. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых по инициативе Министерства экономики Германии, пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Экономика РФ достаточно активно развивается за счёт оборонного бума... С трезвой точки зрения, санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — отмечает издание.
Авторы статьи подчёркивают, что Россия, несмотря на давление, всё равно будет участвовать в мировой торговле без ограничений. А в европейских странах со временем могут подскочить цены на нефть и газ. По мнению журналистов, такой итог закономерен из-за недостаточного инвестирования в производственную инфраструктуру.
Напомним, Европейский союз утвердил 14-й пакет санкций 24 июня. Под ограничения попали в том числе звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Полина Гагарина, Иван Охлобыстин и Shaman. При этом ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию.
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