В Европе испугались бумеранга от провальных санкций против России

Санкции Евросоюза против России провалились и могут нанести ущерб самому объединению. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых по инициативе Министерства экономики Германии, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Авторы статьи подчёркивают, что Россия, несмотря на давление, всё равно будет участвовать в мировой торговле без ограничений. А в европейских странах со временем могут подскочить цены на нефть и газ. По мнению журналистов, такой итог закономерен из-за недостаточного инвестирования в производственную инфраструктуру.