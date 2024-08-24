Посол Антонов назвал новые санкции США против РФ безрассудными шагами

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новые меры санкционного воздействия Соединённых Штатов против России. Как говорится в его заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале дипломатической миссии, очередные шаги администрации США являются безрассудными и ведут к кризису.

«Негатив американских действий — для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию. Очевидно, что для достижения подлинной независимости в экономсфере давно пора отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе», — заявил Антонов.

Дипломат также подчеркнул, что американские экономические санкции бьют по гражданам и компаниям, а ещё наносят ущерб партнёрам Вашингтона в третьих странах. Он отметил, что лицемерие властей США удивляет, так как они говорят не о России, а о фирмах в развивающихся государствах.

В заключение посол сообщил, что Москве уже глубоко безразлично то, какие ещё новые санкции придумает американское руководство, чтобы «наказать российский народ». По его словам, власти РФ сделают всё, чтобы россияне чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады.