В США обеспокоены, что мечта о своём доме обернулась кошмаром для американцев FT: В США набирает обороты кризис жилья из-за роста ставок по ипотеке 18 августа, 13:42 Новостройки в городе. Обложка © Freepik / wirestock

Американский рынок недвижимости терпит крах, который произошёл из-за некорректных решений Федеральной резервной системы (ФРС). Цены на жильё растут, а уровень жизни американцев продолжает падать. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Автор публикации поясняет, что в стране резко выросли ставки по ипотеке, поэтому граждане США отказываются от приобретения жилья, откладывая вопрос на будущее в надежде на снижение цен. А те американцы, которые всё же успели купить квартиру до изменения ставок, не спешат продавать её ради улучшения своих жилищных условий. Как итог — американский рынок недвижимости перестал расти.

"Одним из факторов, сдерживающих рост всего рынка, является то, что покупатели сталкиваются с гораздо более высокими ставками по ипотеке, поэтому доступность жилья значительно снизилась, даже независимо от цены дома", — объяснил главный экономист по развитым рынкам в Nomura Дэвид Сейф.

По мнению издания, такие проблемы в секторе недвижимости способны негативно сказаться на президентских выборах в США. В частности, демократы теряют своих избирателей из-за набирающего обороты экономического кризиса. Кроме того, как подчеркнул политконсультант Антхуан Сирайт, собственный дом — это часть американской мечты, которая теперь "обернулась кошмаром".

Ранее предприниматель Илон Маск предсказал мрачное будущее для Соединённых Штатов в случае победы действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис на выборах лидера США. Миллиардер предупредил, что план кандидата в президенты от демократов по контролю за ростом цен на продукты питания может обернуться катастрофой для всей страны.

Авторы Татьяна Миссуми