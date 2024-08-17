Илон Маск предсказал массовый голод в США

Предприниматель Илон Маск предсказал мрачное будущее для Соединённых Штатов в случае победы действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис на выборах лидера США. Миллиардер и основатель SpaceX высказал свои опасения на платформе X, предупредив, что план кандидатки в президенты по контролю за ростом цен на продукты питания может обернуться катастрофой для всей страны.

Маск отреагировал на сообщение известного финансового аналитика, который описал возможные последствия реализации предложенной вице-президентом программы. По его мнению, принятые меры по сдерживанию цен сделают сельскохозяйственный сектор США нерентабельным, что в конечном итоге приведёт к полному коллапсу продовольственной индустрии. Последствия этого будут катастрофическими: страна окажется на грани выживания, а её граждане столкнутся с массовым голодом.