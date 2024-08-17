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17 августа, 19:50

Илон Маск предсказал массовый голод в США

Илон Маск: План Харрис по контролю роста цен приведёт США к массовому голоду

Предприниматель Илон Маск предсказал мрачное будущее для Соединённых Штатов в случае победы действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис на выборах лидера США. Миллиардер и основатель SpaceX высказал свои опасения на платформе X, предупредив, что план кандидатки в президенты по контролю за ростом цен на продукты питания может обернуться катастрофой для всей страны.

Маск отреагировал на сообщение известного финансового аналитика, который описал возможные последствия реализации предложенной вице-президентом программы. По его мнению, принятые меры по сдерживанию цен сделают сельскохозяйственный сектор США нерентабельным, что в конечном итоге приведёт к полному коллапсу продовольственной индустрии. Последствия этого будут катастрофическими: страна окажется на грани выживания, а её граждане столкнутся с массовым голодом.

"Точный вывод", — лаконично прокомментировал Маск этот прогноз.

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Напомним, ранее Илон Маск предложил вице-президенту и кандидату от демократов Камале Харрис провести интервью на X Spaces, после того как взял интервью у бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В своём посте в соцсети X Маск выразил готовность принять Харрис для беседы на той же платформе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Кирилл Сосновских
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