В ЕС испугались реакции Маска на письмо еврокомиссара
FT: В ЕС испугались обратного эффекта на письмо еврокомиссара Маску
В ЕС испугались реакции американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в котором говорится об ответственности за вредоносный контент. Речь шла об интервью экс-президента США Дональда Трампа бизнесмену, передаёт Financial Times.
Журналисты отметили, что чиновников напряг возможный эффект от послания Бретона. По их мнению, письмо могло сильнее спровоцировать основателя Space X.
Как отметили в издании, многие из этих должностных лиц назвали сообщение еврокомиссара "бесполезным". В правительстве Великобритании отметили, что страна не хотела ссориться с Маском по поводу соцсети X, как это сделал Бретон.
Ранее Life.ru, сообщал, что интервью Трампа Маску транслировалось в соцсети X 13 августа. В разговоре с миллиардером политик, в частности, раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения. Кроме того, республиканец заявил, что хотел бы вновь поладить с президентом РФ Владимиром Путиным.
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