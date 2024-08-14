В ЕС испугались реакции Маска на письмо еврокомиссара

В ЕС испугались реакции американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в котором говорится об ответственности за вредоносный контент. Речь шла об интервью экс-президента США Дональда Трампа бизнесмену, передаёт Financial Times.

Журналисты отметили, что чиновников напряг возможный эффект от послания Бретона. По их мнению, письмо могло сильнее спровоцировать основателя Space X.