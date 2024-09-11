«Присох к перепонке»: В Виднове тараканы ночью поселились в ушах двух женщин, их вытащили

Врачи Видновской больницы достали тараканов из ушей двух женщин. Насекомые проникли в слуховые отверстия во время сна, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Таракан в ухе пациентки и то, что от него осталось. Фото © Минздрав Московской области

Первой обратилась 32-летняя местная жительница с жалобами на шуршание и шевеление в ухе. Вытрясти нечто самостоятельно не получилось.

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов. Процедура прошла успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повредились», — говорит врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.

Вторая пациентка в возрасте 63 лет пыталась изгнать насекомое из отверстия с помощью перекиси водорода, из-за чего оно просто умерло. На следующий день пациентка обратилась к медикам. Во время осмотра выяснилось, что таракан «присох к барабанной перепонке», что осложнило операцию. Даже физраствор не смог отлепить незваного гостя. В итоге удаляли кусочками при помощи аспиратора. Обошлось без осложнений.

Врачи отмечают, что подобные инциденты происходят часто. Не рекомендуется самому извлекать насекомых, это может быть травмоопасно, нужно обращаться к лору.