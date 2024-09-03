В Китае врачи достали таракана из мужчины, который жаловался на кашель и вонь изо рта

В Китае врачи обнаружили в дыхательной системе мужчины таракана. Об этом сообщило издание Asia One.

58-летний мужчина из Хайнаня пришёл в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Он рассказал медикам о постоянном кашле и вони изо рта. Также пациент отметил, что за три дня до визита в больницу он почувствовал, что ему в нос заползло насекомое.

Обследование выявило наличие инородного объекта в дыхательных путях. В результате операции выяснилось, что это был таракан. Врачам удалось извлечь насекомое из горла мужчины. После этой процедуры состояние китайца улучшилось, а через пять дней его отпустили домой.