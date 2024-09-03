В Китае врачи достали таракана из мужчины, который жаловался на кашель и вонь изо рта
Asia One: В Китае хирурги достали таракана из дыхательных путей пациента
В Китае врачи обнаружили в дыхательной системе мужчины таракана. Об этом сообщило издание Asia One.
58-летний мужчина из Хайнаня пришёл в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Он рассказал медикам о постоянном кашле и вони изо рта. Также пациент отметил, что за три дня до визита в больницу он почувствовал, что ему в нос заползло насекомое.
Обследование выявило наличие инородного объекта в дыхательных путях. В результате операции выяснилось, что это был таракан. Врачам удалось извлечь насекомое из горла мужчины. После этой процедуры состояние китайца улучшилось, а через пять дней его отпустили домой.
Ранее Life.ru рассказывал, что подмосковном городе Видное врачи достали из уха восьмилетней девочки муху. Ребёнок жаловался родителям, что плохо слышит, однако взрослые списывали её состояние на перенесённую простуду. Обнаружить насекомое удалось только в больнице.
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