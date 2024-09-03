Школьница из Подмосковья чуть не оглохла из-за мухи в ухе Подмосковные врачи спасли девочку, которая стала плохо слышать из-за мухи в ухе 3 сентября, 11:24 Девочка стала плохо слышать из-за мухи в ухе. Обложка © freepik / peoplecreations

В подмосковном городе Видное врачи достали из уха восьмилетней девочки муху. Ребёнок жаловался родителям, что плохо слышит, однако взрослые списывали её состояние на перенесённую простуду. Обнаружить насекомое удалось только в больнице. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Из уха школьницы врачи достали муху. Фото © Минздрав Московской области

«Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не чувствовала шевелений и не слышала жужжания. Ощущала только заложенность и ухудшение слуха. Мы извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода. Вмешательство прошло успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены», – пояснила врач-оториноларинголог клиники Мария Шушина.

В тот же день девочка вернулась домой. Медики посоветовали россиянам никогда не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха, так как велика вероятность протолкнуть их ещё дальше. Кроме того, можно случайно повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. В подобных случаях всегда следует обращаться в больницу.

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Авторы Татьяна Миссуми