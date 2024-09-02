Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца

Столичные врачи спасли безымянный палец женщине, лишившейся его из-за обручального кольца. Как сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы, пациентка поступила в Государственную клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева. Она рассказала врачам, что, занимаясь домашними делами, зацепилась украшением и в какой-то момент дёрнула рукой.

Результат операции по восстановлению пальца женщины из Москвы. Коллаж © Telegram / Московская медицина

Операция продолжалась четыре часа и включала сразу несколько этапов. Микрохирурги зафиксировали положение конечности, сшили сухожилия, две вены и артерию, обеспечивающую ток крови. Далее — несколько дней постоянного врачебного контроля, и теперь пациентка выписана. Ей предстоит реабилитация, чтобы полностью восстановить работу пальца. По словам врача-хирурга Андрея Шишиморова, занимавшегося женщиной, подобные травмы — частое явление.

«При резком движении кольцо цепляется за препятствие, а палец продолжает своё движение, что приводит к бытовой ампутации. Техника безопасности — не делать резких движений! Но если травма уже получена, врачи-микрохирурги всегда готовы прийти на помощь» — отметил медик.