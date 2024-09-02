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2 сентября, 13:46

Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца

В Москве врачи пришили палец женщине, неудачно зацепившейся обручальным кольцом

Столичные врачи спасли безымянный палец женщине, лишившейся его из-за обручального кольца. Как сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы, пациентка поступила в Государственную клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева. Она рассказала врачам, что, занимаясь домашними делами, зацепилась украшением и в какой-то момент дёрнула рукой.

Результат операции по восстановлению пальца женщины из Москвы. Коллаж © Telegram / Московская медицина

Результат операции по восстановлению пальца женщины из Москвы. Коллаж © Telegram / Московская медицина

Операция продолжалась четыре часа и включала сразу несколько этапов. Микрохирурги зафиксировали положение конечности, сшили сухожилия, две вены и артерию, обеспечивающую ток крови. Далее — несколько дней постоянного врачебного контроля, и теперь пациентка выписана. Ей предстоит реабилитация, чтобы полностью восстановить работу пальца. По словам врача-хирурга Андрея Шишиморова, занимавшегося женщиной, подобные травмы — частое явление.

«При резком движении кольцо цепляется за препятствие, а палец продолжает своё движение, что приводит к бытовой ампутации. Техника безопасности — не делать резких движений! Но если травма уже получена, врачи-микрохирурги всегда готовы прийти на помощь» — отметил медик.

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Ранее столичные хирурги спасли женщины от многолетней проблемы — дёргающегося нерва, из-за чего у неё непроизвольно спазмировалась правая сторона лица. Медики освободили артерию от спаечного процесса и отделили её от нерва тефлоновой прокладкой. Уже через четыре дня пациентку выписали.

Обложка ©

Telegram / Московская медицина

Матвей Константинов
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