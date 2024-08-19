В СЩА непутёвые врачи потеряли кусок черепа пациента и выставили ему крупный счёт

В штате Джорджия американские врачи из больницы Университета Эмори потеряли кусок черепа пациента после операции. Согласно информации, предоставленной CNN, сотрудники этого медицинского учреждения впоследствии выставили счёт больному на 146,8 тысячи долларов.

Журналисты рассказали, что мужчина по имени Фернандо Кластер поступил в больницу ещё в сентябре 2022 года, когда у него диагностировали тяжёлый инсульт. Для того чтобы снизить давление в голове пациента, хирургам пришлось временно удалить крупную часть черепа, размеры которой приблизительно составляли 12 на 15 сантиметров.

Когда пришло время возвращать эту часть его тела на место, выяснилось, что её потеряли. Оказалось, что в медучреждении на тот момент было несколько похожих костей, однако специалисты не смогли определить, какая из них принадлежит Кластеру.

В результате мужчине пришлось дожидаться стоившего ему дополнительные 19 тысяч долларов протеза, при установке которого была занесена инфекция. Также он заплатил за вынужденное пребывание в клинике.

Теперь родственники этого пациента подали на клинику в суд за халатность. В исковом заявлении говорится, что Кластер из-за действий сотрудников больницы получил необратимые травмы и лишился возможности работать.