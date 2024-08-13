В Подмосковье провели двойную трепанацию черепа упавшему с высоты своего роста

В Подмосковье врачи выполнили двойную трепанацию черепа мужчине. 42-летнего пациента доставили в больницу в Видном в бессознательном состоянии. В ходе диагностики медики выявили у него повреждение мозга — две обширные гематомы с отёком. Как затем удалось выяснить, серьёзную травму пострадавший получил, упав с высоты собственного роста.

"Мы приняли решение о проведении гибридной операции по трепанации черепа с двух сторон. Таким образом, мы устранили сдавливание головного мозга, которое стало следствием травмы. Операция прошла успешно и заняла около двух часов", — пояснил врач-нейрохирург Видновской больницы Сергей Шипилин.

После операции состояние пациента стабилизировалось. Совсем скоро к нему вернулась способность ходить и говорить, его выписали из больницы. Однако через полгода мужчине вновь предстоит оказаться на операционном столе — ему установят титановые пластины.