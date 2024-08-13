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13 августа, 09:15

11-летний мальчик упал с самоката и умер спустя месяц в больнице в Петербурге

47news: В Петербурге 11-летний мальчик умер через месяц после падения с самоката

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик умер, получив серьёзные травмы во время езды на самокате. Как сообщает 47news со ссылкой на источник в силовых структурах, около месяца врачи боролись за жизнь ребёнка, но чуда не произошло.

Несчастный случай произошёл со школьником ещё 15 июля на Набережной улице в посёлке Дубровка Всеволожского района Ленобласти. У мальчика диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму с обширной гематомой головного мозга. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. СК Ленобласти проводит проверку.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка сгорела заживо из-за электросамоката в Омске. По предварительным данным, пожар начался из-за замыкания батареи.

Самокатчик разбил голову о стационарный пост ГИБДД и на четвёртый день умер в больнице
Самокатчик разбил голову о стационарный пост ГИБДД и на четвёртый день умер в больнице
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Наталья Демьянова
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