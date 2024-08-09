Самокатчик разбил голову о стационарный пост ГИБДД и на четвёртый день умер в больнице

Сразу после столкновения на помощь пострадавшему пришли прохожие. Они вызвали скорую помощь, но мужчина, который был нетрезв, от госпитализации отказался и пошёл домой. Уже в квартире его состояние ухудшилось, в больницу пациент доставили уже в состоянии сопора. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломом стенок глазницы и другие травмы. На четвёртый день мужчина скончался в реанимации.