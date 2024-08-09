Самокатчик разбил голову о стационарный пост ГИБДД и на четвёртый день умер в больнице
Mash: Житель Екатеринбурга умер после того, как влетел в пост ДПС на самокате
37-летний житель Екатеринбурга на самокате влетел в стационарный пост ГИБДД и вскоре скончался от полученных травм. Видео с моментом аварии публикует Mash.
Момент столкновения самокатчика из Екатеринбурга с постом ДПС. Видео © Mash
Сразу после столкновения на помощь пострадавшему пришли прохожие. Они вызвали скорую помощь, но мужчина, который был нетрезв, от госпитализации отказался и пошёл домой. Уже в квартире его состояние ухудшилось, в больницу пациент доставили уже в состоянии сопора. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломом стенок глазницы и другие травмы. На четвёртый день мужчина скончался в реанимации.
Ранее на Кубани двое мужчин на электросамокате сбили женщину и сбежали, она сама вызывала скорую помощь. А в Крыму школьница на электросамокате снесла коляску с ребёнком. Малышку всю залило кровью, в больнице ей зашивали раны на лице.