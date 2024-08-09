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9 августа, 11:25

Самокатчик разбил голову о стационарный пост ГИБДД и на четвёртый день умер в больнице

Mash: Житель Екатеринбурга умер после того, как влетел в пост ДПС на самокате

37-летний житель Екатеринбурга на самокате влетел в стационарный пост ГИБДД и вскоре скончался от полученных травм. Видео с моментом аварии публикует Mash.

Момент столкновения самокатчика из Екатеринбурга с постом ДПС. Видео © Mash

Сразу после столкновения на помощь пострадавшему пришли прохожие. Они вызвали скорую помощь, но мужчина, который был нетрезв, от госпитализации отказался и пошёл домой. Уже в квартире его состояние ухудшилось, в больницу пациент доставили уже в состоянии сопора. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломом стенок глазницы и другие травмы. На четвёртый день мужчина скончался в реанимации.

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Обложка ©

Mash

Алексей Берковиц
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