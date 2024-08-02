Мешал четыре года: Столичные хирурги избавили пациентку от дёргающегося нерва на лице
Врачи больницы Вересаева спасли женщину от спазма лицевой мускулатуры
Нейрохирурги ГКБ имени В.В. Вересаева избавили молодую женщину от многолетнего подёргивания половины лица. Обложка © Предоставлено Life.ru
Нейрохирургии ГКБ имени В.В. Вересаева спасли 38-летнюю россиянку от многолетней проблемы — дёргающегося нерва. Как сообщили Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения, из-за него у пациентки непроизвольно спазмировалось лицо.
Специалисты рассказали, что у пациентки на протяжении четырёх лет постоянно дёргалась правая сторона лица. Симптомы указывали на нейроваскулярный конфликт, однако точку в диагнозе поставило МРТ-исследование.
Тот самый нерв, который постоянно дёргался в правой части лица россиянки целых четыре года. Фото Life.ru
Оно показало, что лицевой нерв обвивала и сдавливала задняя нижняя мозжечковая артерия, что и вызывало неприятные симптомы. В итоге женщину отправили на консультацию к нейрохирургу, так как лечение у невролога не приносило плодов.
"На начальных этапах подобные патологии лечат консервативно, иногда для блокирования непроизвольных спазмов лицевой мускулатуры делают инъекции ботокса. Однако такое лечение помогает далеко не всем и даёт, как правило, временный эффект. Радикально проблему решает только хирургическое вмешательство", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Завьялов.
Впоследствии стало понятно, что женщина нуждается в операции по микроваскулярной декомпрессии, то есть хирургам надо было разграничить нерв и сдавливающий его сосуд. В итоге медики освободили артерию от спаечного процесса и отделили её от нерва тефлоновой прокладкой. В дальнейшем спазмы исчезли, и спустя четыре дня женщину выписали из клиники.
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