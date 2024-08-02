Мешал четыре года: Столичные хирурги избавили пациентку от дёргающегося нерва на лице

Нейрохирургии ГКБ имени В.В. Вересаева спасли 38-летнюю россиянку от многолетней проблемы — дёргающегося нерва. Как сообщили Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения, из-за него у пациентки непроизвольно спазмировалось лицо.

Специалисты рассказали, что у пациентки на протяжении четырёх лет постоянно дёргалась правая сторона лица. Симптомы указывали на нейроваскулярный конфликт, однако точку в диагнозе поставило МРТ-исследование.

Тот самый нерв, который постоянно дёргался в правой части лица россиянки целых четыре года. Фото Life.ru

Оно показало, что лицевой нерв обвивала и сдавливала задняя нижняя мозжечковая артерия, что и вызывало неприятные симптомы. В итоге женщину отправили на консультацию к нейрохирургу, так как лечение у невролога не приносило плодов.

"На начальных этапах подобные патологии лечат консервативно, иногда для блокирования непроизвольных спазмов лицевой мускулатуры делают инъекции ботокса. Однако такое лечение помогает далеко не всем и даёт, как правило, временный эффект. Радикально проблему решает только хирургическое вмешательство", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Александр Завьялов.

Впоследствии стало понятно, что женщина нуждается в операции по микроваскулярной декомпрессии, то есть хирургам надо было разграничить нерв и сдавливающий его сосуд. В итоге медики освободили артерию от спаечного процесса и отделили её от нерва тефлоновой прокладкой. В дальнейшем спазмы исчезли, и спустя четыре дня женщину выписали из клиники.