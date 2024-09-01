«Мёртвая петля»: Врачи вытащили с того света россиянина после удара током в 27 тысяч вольт В Волгограде врачи прооперировали пациента после удара током в 27 тыс вольт 1 сентября, 11:11 Рабочего на стройке ударило током. Обложка © freepik / pvproductions

В Волгограде врачи спасли мужчину, который получил удар током в 27 тысяч вольт во время строительных работ. Медики диагностировали у него поражение внутренних органов – сердца, почек, лёгких, печени, а также обширные электроожоги обеих ног, но пациента удалось вытащить буквально с того света. Об этом рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Команда врачей из Волгограда, которая спасла пациента после удара током. Фото © Telegram / Облздрав 34

Трагедия произошла в начале июля 2024 года. 40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде. При выгрузке металлических конструкций мужчину ударило электрическим током, после того как он задел трос, находившийся под напряжением.

Пациента доставили в ожоговый центр на базе ГУЗ «ГКБСМП 25». По словам врачей, мужчина поступил в крайне тяжёлом состоянии с травмой в виде так называемой «мёртвой петли»: ток прошёл через внутренние органы и вышел в ногах. Обычно подобные травмы сразу заканчиваются смертью, отметил врач-хирург больницы Игорь Гуринов. Пациенту провели несколько сложнейших операции. К концу июля он пошёл на поправку и был выписан домой.

«Особенность электроожогов в том, что повреждения глубоко уходят в некрозы, включают кости и глубоко лежащие ткани. <…> У данного пациента мы боролись за мягкие ткани живота, сухожилия и ткани стоп, через которые прошёл электрический ток и которые были некротизированы. Нам получилось сохранить ткани», — отметил Гуринов.

Ранее сообщалось, что медики одной из детских больниц в Бурятии спасли двухлетнего ребёнка с некрозом поджелудочной железы. Расстройство стало развиваться у малыша из-за обилия жареной колбасы, картошки и снеков, которыми его пичкали родители.

Авторы Татьяна Миссуми