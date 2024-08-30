В Бурятии малыш едва не умер из-за жареной картошки и снеков, которыми его пичкали родители

Медики одной из детских больниц в Бурятии спасли двухлетнего ребёнка с некрозом поджелудочной железы. Расстройство стало развиваться у малыша из-за обилия жареной колбасы, картошки и снеков, которыми его пичкали родители.

«В начале августа по санавиации из района Бурятии в больницу поступил малыш в возрасте год восемь месяцев в тяжёлом состоянии. Патология достаточно редкая для такого маленького возраста — деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Вследствие воспаления, отёка и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы», — отметили в пресс-службе медучреждения.

Врачи провели обследования и поняли: младенца надо срочно оперировать. Дело в том, что сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость, на фоне этого произошёл перитонит, также была выявлена кишечная непроходимость.

«Ребёнка необходимо было экстренно оперировать. Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания, задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной железы наружу», — поделился заведующий операционным блоком ДРКБ детский хирург Кишикто Пунсуков.

Малыша уже выписали, сейчас он будет наблюдаться у гастроэнтеролога. Медики призвали родителей внимательно относиться к вопросу питания своих детей.