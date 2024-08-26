Врач рассказала, чем опасен отказ от завтрака для школьников

Завтрак является самым важным приёмом пищи, особенно для детей и подростков. Он заряжает энергией на целый день и способствует нормальному обмену веществ. Отказ от завтрака может привести к серьёзным последствиям, заявила интернет-изданию Regions.ru врач общей практики Мария Беляева.

По словам медика, школьнику необходимо есть каждые 3,5–4 часа. Избегая первого приёма пищи, ребёнок рискует получить проблемы с метаболизмом, а также заболевания эндокринной системы и ЖКТ. При этом завтрак должен быть сбалансированным и полезным.

«Натощак нельзя есть фастфуд, жирную и тяжёлую пищу, а также много сладкого. Лучше всего позавтракать любой кашей, яйцами и творогом, добавив к ним фрукты», — объяснила Беляева.

Врач добавила, что желательно есть в одно и то же время, чтобы организм настроился на приём пищи. Так ребёнок быстрее привыкнет к завтраку и будет просыпаться с аппетитом.